Il Maradona, illuminato, si illumina: è festa, è show!

Cantano i tifosi, mentre il Napoli riempie gli occhi. La capolista se ne va, se ne va davvero e si porta a + 13 sulla seconda. Il Maradona, illuminato, si illumina, in un’altra serata dalle mille emozioni. E’ sembrato interminabile il recupero, con tutto lo stadio a spingere gli azzurri per resistere agli ultimi assalti. Il coro «Osimhen-Osimhen» riempie l’aria, come quello «Kim-Kim», infine «Cholito-Cholito», dedicato a Simeone che segna il gol del 2-1; una vera e propria ovazione per lui quando rientra verso gli spogliatoi. L’esterno dello stadio non è da meno, si sparano anche i fuochi d’artificio. Si tratta di un’altra vittoria in casa dove gli azzurri tra campionato e Champions hanno sempre vinto, in totale 12 successi (9 in serie a e tre in Europa) e un solo pareggio con il Lecce. E contro la Roma è arrivata un’altra vittoria non solo con la tecnica ma anche con il cuore e i tifosi hanno contribuito in maniera determinante appoggiando la squadra nei momenti di difficoltà e spingendo al massimo gli azzurri fino all’urlo finale.

Fonte: Il Mattino