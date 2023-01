La guerriglia ultras dello scorso 8 gennaio in autostrada non smette di far parlare i tifosi del Napoli che ieri in occasione del match con la Roma non hanno potuto confrontarsi con i colleghi romanisti. Trasferta vietata a causa di quanto accaduto negli ultimi anni, ma dalle scalinate del Maradona un coro ultras ha provato a fare chiarezza: «Romanista, volevi fare un agguato senza scorta, sei un buffone» le parole che hanno cantato i sostenitori napoletani.

Fonte: IlMattino.it