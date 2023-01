Favorite e sfavorite del campionato di Serie B: ecco un’analisi statistica delle squadre

Le scommesse calcio sulle partite di Serie B mostrano un campionato di altissimo livello quest’anno, con molti club in lotta per la promozione e per la salvezza. In una stagione dominata da Frosinone, Reggina e Genoa, anche il Bari e il Cagliari si affacciano per le prime posizioni, ma la sorpresa di questo campionato rimane la neopromossa Sudtirol, stabile in piena zona playoff.

Sui siti come https://www.betfair.it/sport/football/italia-serie-b/12199689 sono presenti tutte le

quote che disegnano perfettamente l’analisi statistica delle squadre di Serie B, ecco un approfondimento e alcune curiosità in negativo e positivo.

Le squadre più feroci sotto porta

Tra i reparti offensivi più feroci in area avversaria c’è quello del Bari, che presenta lo score più alto, anche se di poco, con 34 reti nelle prime 21 gare disputate: media gol di 1,6 a partita. Nello stesso frammento di campionato, Frosinone, Pisa e Reggina si avvicinano con un attacco over 30 gol e una media di oltre 1,5 reti per gara.

Quali sono le squadre che segnano di meno

Il peggior attacco è quello del Cittadella, club che si trova al confine con la zona playoff. Sono soltanto 15 i gol segnati nelle prime 21 gare disputate, una media inferiore a 1 gol a partita. Anche il Cosenza non è concreto nell’area di rigore avversaria, la sua media rimane

inferiore a 1 gol a partita, così come i reparti offensivi di Benevento e Perugia, che dovranno lavorare sodo nel girone di ritorno per migliorare il proprio score.

Reparti difensivi più forti e retroguardie più deboli

Il miglior reparto difensivo della Serie B è quello del Frosinone, con una media di 0,6 gol a partita, anche il Genoa viaggia su questa media, mentre le statistiche della Reggina parlano di 0,85 gol a partita subìte fino a ora. La squadra che subisce più gol è il Cosenza, con una media di quasi 1,7 reti subìte in ogni gara, Brescia, Modena, Como e Venezia, si aggirano sulla media di 1,5 gol subìti a partita.

Gli attaccanti al top in Serie B

La media più alta per gol segnati che incorona Cheddira come il miglior attaccante di Serie B, è di 1,25 gol a partita, infatti su 15 gare disputate la punta del Bari ha segnato ben 12 gol e fornito 4 assist: la sua media voto è impressionante. In classifica marcatori inseguono il marocchino diversi calciatori, fra cui Brunori del Palermo, con 10 reti in 21 gare disputate e ben 3 assist forniti, mentre chiudono il podio Coda e Lapadula con 8 reti in questa prima metà del campionato.

Le migliori squadre in trasferta e in casa

Le squadre di Serie B migliori in trasferta sono Genoa, Frosinone, Bari e Reggina, capaci di ottimizzare al massimo le prestazioni e mettere in cassaforte una percentuale di punti molto alta. Tra le squadre più forti in casa al primo posto c’è il Frosinone che nelle prime 21 gare non

ha ancora perso allo stadio Benito Stirpe, seguono Cagliari, Reggina e Parma che mantengono uno score alto.