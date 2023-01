Editoriale – A. Sacco: “Osimhen è la potenza, Simeone la saggezza. I due opposti vincenti del Napoli”

Il Napoli ieri sera ha sconfitto la Roma per 2-1 in un finale thrilling, ma che consente agli azzurri di allungare sempre più sulla concorrenza in vetta alla classifica. Nella rosa allenata da Spalletti, soprattutto in attacco, ci sono calciatori con caratteristiche diverse, ma che al tempo stesso sono vincenti per la squadra. Victor Osimhen ha confermato, qualora fosse ancora necessario, di essere un centravanti completo. Strapotere fisico, tecnica sopraffina e voglia di lottare con gli avversari che non sanno più come fermarlo. Contro i giallorossi un gol di potenza, ma anche qualità, sfiora la doppietta ed ora anche lanci di prima intenzione ai compagini di squadra. Nel finale di partita il tecnico di Certaldo schiera al posto del nigeriano Giovanni Simeone e anche lui ha inciso in maniera netta. Caratteristiche diverse, ma ha mostrato grande lucidità nel finale di gara, nell’anticipare Smalling e piazzare la palla sotto l’incrocio. Le sue parole post Cremonese le ricordiamo tutti, è il saggio del gruppo, ma determinante quando serve. Due opposti insomma, ma che stanno portando il Napoli a dominare il campionato, per la gioia di Spalletti e del popolo partenopeo.

Factory della Comunicazione

A cura di Alessandro Sacco