Ceravolo: “Non conta chi gioca, tutti gli azzurri cercano sempre di vincere, è la mentalità di Spalletti”

Franco Ceravolo, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Parere su Napoli-Roma? “I giallorossi hanno disputato una grande gara, ma i partenopei hanno cercato sempre la vittoria. Non conta chi gioca, tutti gli azzurri cercano sempre di vincere, è la mentalità di Spalletti. Vittoria significativa per il campionato. La Roma ha giocato molto bene, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più adeguato. Il Napoli non è stato brillante come sempre, ma la mentalità dell’allenatore e il desiderio di vincere hanno condotto la squadra al successo. Spalletti è uno dei migliori in circolazione, si è circondato di persone molte competenti e lungimiranti, Giuntoli e il suo staff stanno svolgendo un grande operato”. Commento sulle dichiarazioni di Mourinho? “È sempre lucido, è un grande personaggio. Ognuno dice quello che pensa, forse il pari sarebbe stato più giusto. Il Napoli, tuttavia, è stato costantemente sul pezzo, ha tentato sempre di vincere”.

