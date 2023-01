Caprile e Cheddira, fissata la data della contrattazione

Il Napoli prosegue la sua marcia inarrestabile in vetta alla classifica, ma non ha staccato gli occhi di dosso dal mercato, anche se mancano 48 ore dalla fine della sessione invernale. Su tutti ci sono nel mirino Caprile e Cheddira. Secondo il CdS, non è un problema tra i club visto che la società azzurra e il Bari sarebbero anche d’accordo nel chiudere la doppia operazione, ma dalla prospettiva dei due calciatori. Per quanto concerne l’estremo difensore attenderà l’evolversi delle vicende di Meret e di Gollini, per poi prendere una decisione in merito. Sull’attaccante del Marocco, arrivato quarto ai mondiali in Qatar, probabilmente vaglierà meglio il futuro, visto che nel Napoli ci sono Osimhen, Simeone e Raspadori. Oggi è ancora presto per programmare il futuro, però si possono fare pensieri e ragionamenti in prospettiva.

