Il Napoli è perennemente alla ricerca di giovani talenti da acquisire e portare in azzurro, come il giovane Mattia Felici, esterno sinistro classe 2001, in forza alla Triestina. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore sarebbe seguito, oltre che dal Napoli, anche dal Venezia, dal Modena e dal Cagliari che sarebbero pronti a portarlo in Serie B. L’ostacolo resta il suo club però, che non ha alcuna intenzione di perdere il suo giocatore.

