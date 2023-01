Hirving Lozano è seguito da molti club, soprattutto stranieri, ultimo in ordine di tempo il Newscastle, che potrebbe regalarsi l’esterno azzurro per la prossima qualificazione in Champions. Lozano potrebbe continuare a giocare ma in Inghilterra, perchè stando a quanto riportato da Fox Sports, il messicano gradirebbe la destinazione, ed il Napoli è già alla ricerca di un sostituto, anche perchè probabile partente a fine stagione.

