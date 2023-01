SSCN – Napoli-Roma – “Da dove guarderai il match?”

Il Napoli stasera affronterà al Maradona la Roma di Mourinho, per la ventesima giornata di campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in molte parti del mondo, ed a proposito di questo, il profilo Twitter della SSCN ha pubblicato una foto coi vari orari di trasmissione della partita nei vari paesi, con una domanda chiave come didascalia: “Da dove guarderai il match?.

