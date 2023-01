SERIE C FEMMINILE RISULTATI – Bene Bologna e Venezia. Successo di misura del Chieti

Si sono giocate le gare della serie C dei tre gironi, dove nel raggruppamento A c’è equilibrio dal Pinerolo e l’Orobica divise in 4 punti. Nel gruppo B invece prosegue il dominio del Bologna che vince contro il Lebowski, mentre dilaga in trasferta il Venezia per 1-7 a Trieste. Nel girone Meridionale, prosegue la marcia della Res Roma VIII che vince per 0-4 a Crotone. Perde di misura l’Independent per 1-2 contro il Grifone Gialloverde. Infine vittoria di misura del Chieti a Matera.

Risultati serie C femminile girone B

Bologna Women-Centro Storico Lebowski 3-0

Meran Women-Vicenza 2-1

Triestina calcio femminile-Venezia 1-6

Risultati serie C femminile girone C

Crotone-Res Roma VIII 0-4

Intependent-Grifone Gialloverde 1-2

Matera Città Sassi Women-Chieti calcio femminile 2-3

Roma calcio femminile-Cosenza calcio 3-0

Vis Mediterranea Soccer-Trastevere 0-2

A cura di Alessandro Sacco