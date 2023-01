SERIE B FEMMINILE – Napoli-Tavagnacco 6-0, dilagano le azzurre e mettono pressione alle rivali

Il Napoli femminile oggi ha affrontato in casa il Tavagnacco, per riscattare la sconfitta per 2-0 contro il Cittadella. Le azzurre partono forte e vanno sul 2-0 con le reti di Pinna e Gomes, entrambi tiri imparabili per Marchetti. A fine primo tempo arriva il gol di Del Estal. Nella ripresa le altre tre marcature con Dulcic e poi ancora con Pinna e della spagnola nel finale di partita. Ora il Napoli attende le concorrenti per i primi posti della classifica.

Factory della Comunicazione

Napoli femminile-Tavagnacco 6-0 (Pinna al 3′, Gomes a 5′, del Estal al 43′, Dulcic al 55′, Pinna al 65′, del Estal all’82’)

NAPOLI -Tasselli; Di Marino, Nozzi, Veritti; Giacobbo, Mauri, Ferrandi, Landa; Pinna, Gomes, Del Estal. All. Lipoff (Copetti, Sara Tui, Puglisi, Dulcic, Tamborini, Franco, Strisciuglio, De Sanctis).

TAVAGNACCO – Marchetti; Rosolen, Novelli, Dieude, Maroni; Andreoli, Albertini, Morleo; De Maio Diaz Ferrer, Iacuzzi. All. Campi (Sattolo, Ridolfi, Gregoriou, Moroso, Magni, Nuzzi, De Matteis, Castro Garcia)

La Redazione