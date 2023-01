SERIE A – Juventus-Monza 0-2: i brianzoli superano i bianconeri in classifica

Partita scoppiettante tra Juventus e Monza, con i brianzoli che impongono il loro ritmo con il possesso palla e un palleggio che frutta prima il gol di Caprari, annullato per fuorigioco, poi il vantaggio di Ciurria su imbucata alle spalle di Kostic. La Juventus fatica a uscire con la palla e la manovra è troppo lenta; il Monza recupera subito la palla e si muove molto per non dare riferimenti alla squadra bianconera, riuscendo a trovare il raddoppio con Dany Mota, dopo una grande cavalcata di Carlos Augusto. Nel secondo tempo la Juventus rientra con nuove energie che mettono alle corde il Monza, ma Di Gregorio chiude la saracinesca e i bianconeri non riescono a sfondare. Esaurita l’energia della prima mezz’ora e dopo un gol annullato, la Juventus resta in 10 per l’infortunio di Milik a cambi finiti e perde completamente le speranze di recuperare la partita.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (64′ Vlahovic), Paredes (46′ Locatelli), Fagioli (46′ Soulé), Rabiot, Kostic (46′ Iling-Junior); Di Maria, Kean (57′ Milik).

A disposizione

Pinsoglio, Iling-Junior, Miretti, Pogba, Soulé, Perin, Milik, Rugani, Locatelli, Vlahovic, Alex Sandro.

Allenatore: Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola (70′ Marlon); Ciurria (77′ Birindelli), Rovella (59′ Sensi), Machin (77′ Ranocchia), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (70′ Petagna); Mota.

A disposizione

Carboni, Petagna, Cragno, Ranocchia, Sorrentino, Marlon, Birindelli, Valoti, Gytkjaer, D’Alessandro, Sensi, Barberis, Colpani, Antov, Donati.

Arbitro: Aureliano

Note: Ammoniti: Caprari, Sensi Recupero: 1′ (pt), 4′ (st).