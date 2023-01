Serie A 20 °giornata, tracollo Milan, il Sassuolo ne fa 5 a San Siro!

Serie A 20 °giornata, Milan – Sassuolo :

Sembra partire bene il Milan che va in rete dopo pochi minuti con Giroud, ma interviene il Var che annulla. Sono però gli ospiti a trovare la prima rete con Defrel. Servito dal suo capitano Berardi, infila la palla nel sette. Ancora il numero dieci che sforna un altro assist per Frattesi che manda il pallone alle spalle del portiere avversario. Ma i rossoneri tornano subito in partita. Calabria crossa per Giroud che di testa accorcia. Gli uomini di Dionisi non si fanno impensierire e trovano la terza rete. Da calcio d’angolo arriva un pallone che Berardi incorna sotto la traversa. Ad inizio ripresa la musica non cambia. Calabria commette un fallo in area l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto va Lauriente che non sbaglia. Il Milan potrebbe accorciare con Rebic ma il suo gol viene annullato dal Var. Scende il gelo a San Siro con la quinta rete. Ancora Berardi protagonista che serve in area Henrique che con un tiro rasoterra firma la cinquina .

Gli uomini di Pioli nonostante la batosta riescono a realizzare la seconda rete con una prodezza di Origi che dal limite supera con mezzo pallonetto il portiere.

Vengono assegnati sei minuti di recupero ma la partita è già segnata. Il Sassuolo batte il Milan 5-2.

TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic (dal 26′ st Pobega), Tonali; Saelemaekers (dal 26′ st Messias), De Ketelaere (dal 1′ st Leao), Rebic (dal 26′ st Origi); Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Kjaer, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Marchizza (dal 1′ st Kyriakopoulos), Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Frattesi, Traore, Berardi (dal 40′ st Ferrari), Defrel, Laurentie. A disposizione: Pegolo, Russo, Henrique, Harroui, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D’Andrea, Thorstvedt Allenatore: Dionisi.

Reti: al 18′ Defrel, al 21′ Frattesi, al 23′ Giroud, al 29′ Berardi, al 2′ st Laurentié (rig), al 32′ st Mathesu Henrique, al 36′ st Origi

Ammonizioni: Tonali, Rebic, Krunic, Kyriakoupoulos, Obiang, Frattesi, Gabbia

Recupero: 4′ nel primo tempo