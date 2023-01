Sarri non si dà pace: “Sono l’unico che ha perso uno scudetto a 91 punti”

Maurizio Sarri, allenatore Lazio ed ex Napoli, è tornato a parlare dello scudetto perso con gli azzurri a quota 91 punti. Di seguito l’estratto da Il Mattino:

Factory della Comunicazione

Adesso che la Lazio, la sua squadra ha ripreso a correre, non si possono tacere obiettivi e ambizioni. Le inseguitrici del Napoli, a parole, dicono di non poter competere con gli azzurri, quindi per il tricolore, e di limitarsi alla lotta per la zona Champions. Ma la testa di Maurizio Sarri è sempre lì, a quello scudetto perso con il Napoli e poi vinto due anni dopo sulla panchina della Juventus.

Le sue parole rilasciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, suonano quasi come un avvertimento per la truppa di Spalletti: «Quale sarà la quota per andare in Champions? Non lo so, è molto difficile fare previsioni. lo sono l’unico che è riuscito a perdere un campionato avendo fatto 91 punti». C’è poco da fare: la lingua di Sarri batte sempre sul dente che più gli fa male, quello scudetto del 2018.

Fonte: Il Mattino