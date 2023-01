PRIMAVERA 1 – Atalanta-Lecce 2-4, colpo dei salentini a Bergamo

Questa mattina, presso il Centro Sportivo di Zingonia, si è giocata la sfida del campionato Primavera tra l’Atalanta e il Lecce. I salentini sbloccano la gara con il gol di Burnete, ma ad inizio ripresa arriva il pari degli orobici con Roaldsoy. Gli ospiti però allungano per 1-3 con le reti di Berisha e Burnete. Per i padroni di casa la rete di Fisic e poi il 2-4 realizzato ancora dal centrocampista dei pugliesi. Una classifica che è sempre più allarmante per l’Atalanta in attesa che scendono in campo, Milan, Inter e domani il Napoli.

Factory della Comunicazione

MARCATORI: 40′ rig., 77′, 80′ Burnete (L), 50′ Roaldsoy (A), 54′ Berisha (L), 78′ Fisic (A)

AMMONITI:

ATALANTA: Bertini, Del Lungo, Chiwisa (65′ Fisic), Muhameti, De Nipoti (87′ Colombo), Riccio (71′ Vavassori), Palestra, Vorlický, Tavanti (71′ Guerini), Regonesi, Bevilacqua (46′ Roaldsoy). A disposizione: Maglieri, Pardel, Bernasconi, Saleh, Ghezzi, Stabile, Tornaghi, Mendicino, Falleni, Cellerino. Allenatore: Marco Fioretto.

LECCE: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa (83′ Kljun), Vulturar, Burnete (87′ Bruhn), Berisha (87′ Borgo), Dorgu, Munoz, Samek, Corfitzen (65′ Daka). A disposizione: Moccia, Leone, Russo, Mommo, Dos Reis, Minerva, Gueye, Hegland. Allenatore: Federico Coppitelli.

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna

La Redazione