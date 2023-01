Più di 102 punti? La media del Napoli è quasi quella di Conte. Ecco anche le quote

La Juve di Conte, in quella stagione, viaggiò a una media di 2.68 punti a gara, trascinata dall’Apache Tevez che segnò 19 reti. Appena superiore a quella del Napoli nella prima parte di questo campionato: 2.63. E Osimhen, a proposito di bomber, è a quota 13, sei in meno del bianconero argentino nell’intero torneo 2013-2014. La Sisal quota a 12 la possibilità che il Napoli faccia più dei 102 punti conquistati otto anni fa dalla Juve in una stagione in cui gli azzurri, guidati da Benitez, si classificarono al terzo posto e furono obbligati a giocare il playoff per l’accesso alla Champions League, perso contro l’Athletic Bilbao. Da ricordare altri due altissimi punteggi: quelli dell’Inter di Mancini (97 nel campionato 2006-2007) e della Juve di Allegri (95 nel campionato 2017-2018). Nei tornei top five d’Europa nessun club è arrivato a 102: quota 100 è stata toccata da Real Madrid, Barcellona e Manchester City. In campionati di livello tecnico inferiore da registrare i 108 dei serbi della Rossa; i 106, i 103 e i 102 degli scozzesi del Celtic Glasgow e i 105 e 104 dei gallesi del Barry Town. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione