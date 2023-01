Notte a casa e poi “giornata insieme” in attesa della Roma

Tutti a casa la sera prima delle gare al Maradona. Anche ieri notte i calciatori sono rimasti in famiglia. Stamattina, all’hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a Pozzuoli, arriveranno gli azzurri. Entro le 10,45 saranno tutti nella saletta allestita per la seduta atletica e chi vuole si anticipa e fa la colazione al buffet. Che, però, è facoltativa. Il pranzo no: tutti assieme, ore 12,30: insalatone, verdure cotte, pasta con sugo di pomodori freschi, pollo, pesce bianco al forno o al vapore, parmigiano reggiano, bresaola, fesa di tacchino, crostata di frutta e torta allo yogurt. La riunione tecnica è alle 18, dopo la merenda, quando Spalletti dà la formazione e che dura non più di 20 minuti. Poi da qui, si sale sul bus e la squadra parte per Fuorigrotta. Nel pomeriggio il tempo si passa come meglio si crede, magari con qualche videogioco per giocare in anticipo proprio Napoli-Roma. Ma c’è anche chi sceglie di continuare a fare esercizi in palestra o concedersi un massaggio, anche per scaricare la tensione del pre-partita.

Fonte: Il Mattino