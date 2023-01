Napoli-Roma, il Maradona si tinge d’azzurro: saranno in 50Mila per il sogno scudetto

Il Napoli torna al Maradona contro la Roma, dopo aver affrontato la trasferta di Salerno senza la propria gente e ad attenderlo troverà uno stadio pieno. O quasi: deserto il settore Ospiti per lo stesso motivo che ha impedito ai napoletani di seguire il derby, e dunque il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno ai tifosi azzurri e della Roma dopo gli scontri sull’A1 dell’8 gennaio.

Una ferita che fa ancora molto male, ma è così che è andata e oggi dovrà vincere il calcio. Al fianco di Osi e compagni, tra l’altro, ci sarà anche uno degli immortali della saga del Diego e dei trionfi: Antonio Careca, spettatore d’eccezione in tribuna.

Un’altra partita imperdibile e un’altra tappa della maratona dei sogni che il popolo vivrà anche oggi al gran completo: almeno cinquantamila gli spettatori attesi, considerando che ieri erano ancora disponibili gli ultimi biglietti di Tribuna Nisida, dei Distinti e degli anelli inferiori delle Curve, e che soltanto nei Distinti inferiori c’è qualche scorta in più. Tutto come da copione, insomma. E tutto azzurro sarà lo stadio, dicevamo: i tifosi della Roma non ci saranno e ciò significa che la squadra di Spalletti navigherà in acque amiche.

