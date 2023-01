Lookman (Atalanta) sfida Osimhen: “Classifica marcatori? Raggiungerò Osimhen, non c’è nessun dubbio”

L’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, è uno dei giocatori rivelazione in questo campionato 2022-23, e parlando a The Atletic, ha sfidato il suo connazionale Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Entrambi i nigeriani solo in cima alla classifica marcatori, a separarli solo due gol, Osimhen è a quota 13 in azzurro, mentre Lookman a 11, rispettivamente primo e secondo posto in classifica. Ma il nerazzurro non ci sta e lancia il guanto di sfida ad Osimhen: “Classifica marcatori? Raggiungerò Osimhen, non c’è nessun dubbio”.

Factory della Comunicazione