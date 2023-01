Lecce-Salernitana: scattano 6 daspo per i tifosi di entrambe le squadre: il motivo

Cinque tifosi della Salernitana ed uno del Lecce sono stati denunciati e saranno daspati dopo la gara di venerdì sera in Salento, perché trovati in possesso di corpi contundenti e artifici pirotecnici. Sembravano quindi pronti ad eventuali scontri, scongiurati dagli interventi di prevenzione delle forze dell’ordine. Prima del match d’andata c’erano stati tafferugli e l’inimicizia tra ultras (gemellaggio tra salernitani e baresi, rivali dei giallorossi, ndr) è nota.

Factory della Comunicazione

Mazze ferrate, catene in metallo, manganelli, fumogeni e bombe carta: gli agenti della Digos hanno rinvenuto tutto in un involucro nelle campagne lungo il percorso verso il settore ospiti del Via del Mare, gettato in precedenza dal finestrino di uno dei pullman che trasportava i supporter granata (complessivamente 1076) alla vista delle pattuglie di polizia.

Nel corso dei successivi controlli sui vari mezzi sono stati trovati tubi di plastica rigida, una decina circa: i possessori sono stati identificati e denunciati. Si tratta di un 24enne, un 44enne e un 47enne. Stessa sorte, avendo infranto il «divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche anche a chi è in possesso di licenza», è capitata a un 39enne e a un 24enne. Entrambi sono stati pizzicati dai carabinieri al prefiltraggio del settore ospiti: il primo conservava in tasca un coltellino a serramanico di dieci centimetri, il secondo invece aveva occultato nel suo giubbotto un tubo telescopico in metallo.

Intercettato e bloccato prima dell’ingresso allo stadio anche un 22enne leccese, trovato in possesso di tre fumogeni e un manganello in metallo. Per i sei tifosi è stato avviato il procedimento di irrogazione del Daspo.

Fonte: Il Mattino