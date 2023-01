Gazzetta – Spalletti & C. saltano il ritiro. Così in campo Napoli e Roma

Ancora una volta Spalletti e il club hanno saltato il ritiro: giocatori in famiglia che si presenteranno solo oggi in mattinata nell’hotel di Pozzuoli del raduno. Il tecnico ha tutti a disposizione ma punterà sulla squadra base che ha vinto le ultime tre partite di campionato. In avvio dovrebbe restare fuori Elmas, fra i più in forma, e che sicuramente troverà spazio in corsa, su posizioni diverse. Anche perché difficilmente contro la Roma, Spalletti farà a meno di Politano che con le sue giocate lunghe su Osimhen può spaccare la partita, com’è avvenuto all’andata all’Olimpico. Debutto in azzurro (in panchina) per il portiere Pierluigi Gollini ingaggiato in settimana.

Factory della Comunicazione

È come se José Mourinho, per ringraziare degli auguri di compleanno ricevuti dai giornalisti per i suoi 60 anni festeggiati giovedì, decidesse di sdebitarsi. «Vi faccio un regalo: vi dico la formazione». E così snocciola l’undici titolare che vedete nell’altra pagina, scandendola come se si trattasse di un 3-5-2 con Pellegrini in mediana. Salta agli occhi il ritorno da titolare di Spinazzola dopo tre mesi. Scherzi del destino, l’ultima volta che era partito dall’inizio è stato proprio all’andata con gli azzurri. Intanto ieri sera all’arrivo nell’hotel del ritiro a Napoli, qualche ragazzino maleducato ha apostrofato Dybala ed Abraham. Insulti gratuiti e da censurare. Per fortuna nulla più.

Fonte: Gasport