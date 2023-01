(Formazione) Napoli/Roma, Elmas al posto di Politano. Difesa a tre per Mourinho

Ultime Napoli – In vista del match di questa sera contro la Roma, in attesa della lista dei convocati, mister Spalletti ha scelto il suo 11 con un solo dubbio di formazione. Secondo il CdS, dovrebbe esserci Elmas al posto di Politano. Per il resto difesa titolare per la seconda gara di fila dopo Salerno. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski. Infine recuperato Kvaratskelia sul lato sinistro dopo lo stato influenzale dei giorni scorsi.

Factory della Comunicazione

Ultime Roma – Ieri in conferenza stampa Josè Mourinho ha annunciato la formazione anti-Napoli ed ha sciolto l’unico ballottaggio della vigilia. Spinazzola al posto di El Sharaawy. Per il resto recupero di Pellegrini che giocherà nel centrocampo a 5, infine Dybala al fianco di Abraham per sfruttare le ripartenze.

Fonte: CdS