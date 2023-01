DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Roma (29/01/2023)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Orsato; Ass1: Tegoni; Ass2: Baccini; IV: Rapuano; VAR: Di Paolo; AVAR: Maggioni

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, praticamente quasi sold-out, anche se la trasferta sarà vietata ai tifosi giallorossi, si giocherà il big-match della ventesima giornata Napoli-Roma. Per gli azzurri è l’occasione per consolidare sempre più il primo posto in classifica, mentre per la squadra di Mourinho per confermare quanto di buono visto nel 2023. Per gli ospiti out per infortunio Wijnaldum, lo squalificato Celik, mentre per motivi disciplinari Karsdorp e Zaniolo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco