DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Roma – (2-1). SIMEONEEEEEEEEEEEEE

83′ – Nella Roma escono Matic e Pellegrini Ed entrano Tarovic e Bove

76′ – Nel Napoli escono Lozano e Osimhen Ed entrano Simeone e Raspadori

75′ – Gol della Roma. Cross per El Sharaawy Che batte Meret

72′ – Nella Roma esce Abraham Ed entra Belotti

70′ – Ammonito El Sharaawy

68′ – Ammonito Osimhen. Nel Napoli escono Mario Rui e Kvara Ed entrano Olivera Ed Elmas

61′ – Contropiede di Lozano, arriva al limite e Calcia, devia Rui Patricio devia in angolo

60′ – Angolo di Dybala, testa di Cristante, miracolo di Meret.

55′ – Spunto di Lozano, cross per Kvara Che stoppa male e la Roma so salva in extremis

49′ – Zalewsky per Abraham, Sara per crossare, chiude Kim in angolo

Gioco duro della Roma Orsato fa giocare

46′ Partiti

Sara’ il Napoli a dare il calcio d’avvio. Nella Roma esce Spinazzola Ed entra El Sharaawy

Secondo tempo

48′ – Dopo 3 minuti di recupero finisce il 1° tempo

38′ – Tiro di Zielinski, blocca centrale Rui Patricio.

37′ – Tiro di Pellegrini, alto sopra la traversa

33′ – Ammonito Dybala

25′ – Punizione di Zielinski, testa di Rrahamani, palla sul fondo

22′ – S ponda di Osimhen per Zielinski, Che Calcia da 25 metri, palla Alta sopra la traversa

17′ – Gooolllll – Cross di Kvara, Osimhen stoppa e Calcia, palla sotto l’incrocio

12′ – Kim rischia l’autorete, ma Coglie il palo Ed e’ corner

8′ – Zalewski crossa in area per Abraham Che Calcia male da pochi passi

5′ – Spunto di Kvara, si accentra e Calcia da fuori area, Rui Patricio devia in angolo

Sara’ la Roma a dare il calcio d’avvio

Batte la Roma

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: “Come si mette in difficoltà la Roma? Con la velocità di palla e di pensiero. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, come sempre saremo concentrati su quello che dovremo fare noi e andrà in campo il miglior Napoli”.

Il segreto è avere 15 titolari e nessuno scontento?

“Noi pensiamo a noi, quest’aspetto ci ha dato qualcosa in più. Siamo tutti a disposizione del mister, ogni giorno cerchiamo di metterlo in difficoltà sempre di più nelle scelte facendo del nostro meglio. Questa mentalità finora ha sempre ripagato quindi continueremo ad avere lo stesso spirito

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per la Roma, Pellegrini

20,06 – Entrano per il riscaldamento il Napoli

19,57 – Ingresso Dei Portieri Del Napoli

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Orsato; Ass1: Tegoni; Ass2: Baccini; IV: Rapuano; VAR: Di Paolo; AVAR: Maggioni

Questa sera al “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,45, praticamente quasi sold-out, anche se la trasferta sarà vietata ai tifosi giallorossi, si giocherà il big-match della ventesima giornata Napoli-Roma. Per gli azzurri è l’occasione per consolidare sempre più il primo posto in classifica, mentre per la squadra di Mourinho per confermare quanto di buono visto nel 2023. Per gli ospiti out per infortunio Wijnaldum, lo squalificato Celik, mentre per motivi disciplinari Karsdorp e Zaniolo. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

