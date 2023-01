DAZN – Spalletti: “Non puoi dare tutto il tempo sempre agli stessi”

Al termine della gara del Maradona, dopo la vittoria del Napoli sulla Roma, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, interviene ai microfoni Dazn: “Queste partite le vinci se sei determinato a vincere dal magazziniere all’ ultimo della panchina e quelli che sono entrati hanno dimostrato che la stavano già giocando in panchina. In questi campionati qui, se non hai tutti entusiasti e vogliosi di giocare, vincere diventa difficile. I terzini giocano così per loro caratteristiche, ma noi per loro scegliamo il tutta fascia, loro con il braccino devono prendere Lozano e Kvara, diciamo che oggi lo abbiamo fatto meno, loro ci son montati spesso addosso. Quel gol, quello di Osimhen, ha tutto, tecnica, personalità, una fucilata, un giocatore a cui è difficile andare addosso, perchè accetta il contrasto. Non si può far giocare sempre gli stessi in queste partite, non si può dargli tutto il tempo. Bisogna ricordare il lavoro settimanale, ad inizio anno Raspadori e Simeone ci hanno consentito di superare il turno di Champions, bisogna ricordarselo. A Mourinho, per il suo compleanno, ho regalato un Pulcinella…”

