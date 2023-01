DAZN – Mourinho: “La stella dei campioni quest’anno è del Napoli”

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, al termine della gara del Maradona, interviene ai microfoni Dazn: “Buona prestazione, ma non abbiamo vinto, dopo il gol di Osimhen abbiamo sentito l’ingiustizia del risultato, ci sono partite in cui tu perdi, ma esci più fiducioso di prima. Siamo di sicuro la squadra che ha messo maggiormente in difficoltà il Napoli, in uno stadio difficile. Gli ultimi 3 cambi che ho fatto ho inserito 3 bambini, oggi penso che avremmo meritato di vincere, ma a volte è capitato anche a noi di vincere senza meritarlo. All’ inizio ho ringraziato Spalletti per il regalo di compleanno che mi ha fatto, alla fine posso dire, come ho fatto ieri, che esiste la stella dei campioni, e quest’anno è con il Napoli, ci sono momenti in cui te ne accorgi, io lo so, ho vinto spesso, esistono momenti chiave e quest’anno il Napoli li “vede”, è il loro anno. Abbiamo pressato, abbiamo rischiato, abbiamo provato a fermare Osimhen, che è tosto, ma deve cambiare atteggiamento se va a giocare in Inghilterra non può fare così…”

Factory della Comunicazione