DAZN – Lozano: “La competizione ci fa bene, chi entra fa benissimo”

Uno stanchissimo Lozano, dopo la gara del Maradona contro la Roma, interviene ai microfoni Dazn: “La competizione interna che viviamo è sana e fa benissimo, è molto importante perchè chi entra fa benissimo. È la strada che tutti dobbiamo fare, dobbiamo essere pronti e farci trovare pronti per giocare. Sul contropiede in cui ho scelto di tirare, ho preso la palla, ho fatto lo sprint, ho visto che c’erano sia Kim che Kvara, ma ho calciato, penso di aver calciato bene, ma il portiere è stato bravo. Sulla posizione in campo, diciamo che a me piace di più giocare a sinistra, ma serve che io giochi a destra ed è lì che voglio fare sempre meglio. Dobbiamo lavorare molto, siamo a metà strada, il percorso è lungo, una partita alla volta…”

