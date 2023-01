Da Kim a Kim, ma chi parla con Mou non ha la maglia della Roma

Web, rete, social, Mou. L’argomento è sempre lo stesso, trattasi di…Kim. Da quello con i tratti orientali e la maglia del Napoli ad una dalle forme più morbide e la maglia della Roma. Insomma, ieri è stata la giornata di Kim Min-jae e di Kim Kardashian.

Factory della Comunicazione

Del difensore sudcoreano del Napoli ne ha parlato Mourinho in conferenza, facendo riferimento alle numerose videochiamate con lui ai tempi del Tottenham, quando non arrivò alla sua corte per pochi milioni.

Della modella, invece, si è parlato perchè, a passeggio per Los Angeles, ha indossato una maglia della Roma della stagione 19 97 -19 9 8 e le immagini di Splashnews sono diventate subito virali: la influencer ha avuto la maglia in regalo nel 2021, quando venne in visita ai Musei Vaticani.

Ieri l’ha indossata in giro per Los Angeles mentre veniva paparazzata insieme al giocatore Nba Tristan Thompson.

La Lazio sui social ha ironizzato sulla foto ricordando i 4 derby vinti in quella stagione.

Fonte: CdS