Questa sera si giocherà al “Maradona” la sfida tra il Napoli e la Roma, big-match della ventesima giornata. Il club azzurro su twitter precisa sulla questione ritiro. “Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League. Alcuni media sottolineano che alla vigilia della partita contro la Roma, il Napoli non sia andato in ritiro. Serve maggiore attenzione”.

Factory della Comunicazione

La Redazione