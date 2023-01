CALCIO FEMMINILE – Juventus Women-Sampdoria 5-0, prosegue l’ottimo momento di Girelli

Dopo il successo per 0-3 in Coppa Italia contro il Chievo Verona, la Juventus Women torna in campionato, dove ha affrontato la Sampdoria, ultima in classifica. Le bianconere vincono in scioltezza per 5-0. Come contro le clivensi, anche oggi in gran spolvero Cristiana Girelli che realizza una tripletta. Una rete a testa per Cantore e Caruso. In questi minuti sta giocando l’A.s. Roma, sfida in casa il Sassuolo.

Marcatrici: 1′ Girelli (J), 18′ Cantore (J), 55′ Girelli (J), 61′ Caruso (J), 64′ Girelli (J)

Juventus Women: Aprile, Gama, Sembrant (46′ Salvai), Rosucci, Lenzini (62′ Pfattner), Pedersen, Caruso (62′ Cernoia), Boattin, Cantore (77′ Nystrom), Girelli (77′ Duljan), Beerensteyn A disposizione: Forcinella, Cernoia, Lundorf, Grosso, Bonfantini.

Sampdoria Women (4-1-4-1): Odden; De Rita (73′ Seghir), Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Re (80′ Conc); Prugna (62′ Panzeri), Cuschieri (62′ Regazzoli), Fallico, Cedeno; Tarenzi (62′ Lopez) A disposizione: Tampieri, Fabiano, Battistini, Taleb.

