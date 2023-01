Caccia ai record, Spalletti dice che sa fare calcoli!

Spalletti dice di non saper fare i calcoli. Mourinho già li ha fatti e si complimenta con l’amico Spallettone per lo scudetto, a suo avviso già vinto dal Napoli con 19 giornate di anticipo. Soltanto una squadra aveva girato a 50 punti, anzi un po’ in più – 53 nel campionato 2018-2019 e 52 nel campionato 2013-2014 – ed era stata la Juventus. Che otto anni fa realizzò il record arrivando alla fine a quota 103. In panchina c’era Conte, che nei primi giorni della successiva stagione rassegnò le dimissioni perché in contrasto con il presidente Agnelli e firmò per guidare la Nazionale. Quel record è eguagliabile dal magnifico Napoli di Spalletti? Assolutamente sì. Gli azzurri hanno perso una sola partita su 19, in casa dell’Inter. Prima e dopo la sfida del Meazza, storicamente non fortunata, hanno avuto un passo straordinario. Ripetibile nel girone di ritorno che si inizia oggi e termina il 4 giugno con un’altra partita al Maradona, contro la Samp. Il Napoli giocherà nove volte in casa, ospitando dopo la Roma tutte le altre che si trovano – a debita distanza – alle sue spalle: Milan, Lazio, Inter e Atalanta. Il calendario sembra avere un peso relativo perché – esclusa la sfida con l’Inter – gli azzurri hanno vinto sui campi di Milan, Atalanta, Roma e Lazio. E questo dà il senso della potenza che Osimhen e i suoi compagni riescono a sprigionare. Fonte: Il Mattino

