Il Napoli batte nei minuti finali la Roma per 2-1 e allunga sempre più in vetta alla classifica. In gol per gli azzurri Osimhen e Simeone, mentre per i giallorossi il momentaneo pari di El Sharaawy. Le tre marcature con la radiocronaca di Carmine Martino.

