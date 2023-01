Ancora polemiche su Gattuso, stavolta sbrocca con un giornalista

L’ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, fa di nuovo parlare di sè, dopo l’esclusione dalla Copa del Rey, ed a soli tre punti dalla zona salvezza col suo Valencia in Liga. L’ex tecnico azzurro stavolta ha sbroccato in conferenza stampa con un giornalista: «Che faccia ho? Ho una faccia di mer**, sono preoccupato dopo la sconfitta dell’altro giorno. Dopo trent’anni nel calcio, posso venire qui con il sorriso in faccia? Non ho paura di lavorare e preparare le partite, ma sono preoccupato, ecco perché ho questa faccia».

