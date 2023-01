A casa Napoli si sfiorano i 50mila, mentre la Roma cambia alloggio

Non ci sarà il tutto esaurito, ma lo scenario sarà ugualmente di tutto rispetto, degno del grande derby del Sud. Si andrà vicini ai 50mila spettatori. Tra quelli ce ne sarà uno che ne vale un po’ di più: Antonio Careca. Il settore ospiti, come noto, sarà completamente deserto: la trasferta è vietata come ormai succede da anni. Se qualcuno avesse voluto, magari ripensarci, in modo da rivedere lo spettacolo che era prima Napoli/Roma, dopo quanto accaduto tra alcuni “rappresentanti” delle due tifoserie qualche settimana fa, nei pressi di Arezzo, avrebbe comunque desistito. Peccato, perché il ricordo ci parla di belle feste sugli spalti fino agli anni 80. La Roma di Mourinho, intanto, ha cambiato alloggio: ha pernottato al Britannique per la prima volta: da quando la tensione tra tifoserie è salita alle stelle dopo la morte di Ciro Esposito, il club ha optato – forse anche per ragioni di ordine pubblico – per l’hotel adiacente l’ingresso dello stadio. Stavolta no.

