Zazzaroni sul CDS: “Il governo teme la retrocessione in Serie B della Juventus”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha commentato l’inchiesta in corso in casa Juve attraverso le pagine del Corriere dello Sport:

“C’è chi pensa che soltanto un botto potrebbe far prendere coscienza dello stato in cui versa il settore per poi ripartire con parametri più equilibrati. Penso invece che il nostro calcio non sia in grado di sopportare gli effetti di un altro “botto” Tuttosport ieri titolava “La vogliono mandare in B” Ma più passano i giorni e più cresce il numero di quelli che, anche nel Governo, temono la “retrocessione” del club di riferimento della settima industria del Paese. Nel 2006 il calcio era, per fatturato, la quarta”.