W. Sabatini: “Kvara e Dybala, la gioia del calcio. ADL ineccepibile, Spalletti un modello filosofico”

Walter Sabatini è stato intervistato da TV Play. Le parole dell’ ex ds della Salernitana sul Napoli e sulla squadra granata:

"Napoli? Il cammino è trionfale in tutti i sensi, non si può usare una definizione diversa. Sotto gli aspetti dei risultati, della qualità e della quantità. Kvaratskhelia e Dybala sono la gioia del calcio. Anche per i tifosi avversari. Vedere Kvaratskhelia giocare è una gioia per chi ama il calcio. Dybala è la "Joya" per definizione, non dovrei aggiungere altro. Ogni pallone che transita dalle sue parti diventa una bomba. Trasforma il normale nello straordinario. Se avrebbero potuto giocare insieme? I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Trovano sempre la quadra. Certamente avrebbero potuto farlo. Dybala al Napoli? A volte però le società devono fare delle scelte, e in questo caso è stata fatta una scelta anche economica. E' vero che era a parametro zero ma aveva anche uno stipendio che il Napoli non voleva sostenere. Scelta strategica.

La strada di De Laurentiis è una strada obbligata. Non si possono creare buchi di bilancio come negli ultimi anni. Ci vuole etica nel lavoro. L’idea e i comportamenti di di De Laurentiis sono lodevoli e giusti. Li condivido. Le partite si possono vincere anche con 80 milioni di stipendi. Non è detto che ci vogliano 150 milioni per vincere le partite. Poi è evidente che ti deve aiutare l’allenatore. Nel caso del Napoli hanno un allenatore che non solo li aiuta a vincere ma ha creato una struttura di gioco che primeggia in Europa in questo momento. E’ la squadra più europea che ci sia in Europa. La strada del Napoli è ineccepibile.

Come vedo la situazione a Salerno? Con una certa inquietudine. Amo la Salernitana e Salerno. Sono stato amato ed è un amore che corrispondo. La Salernitana si tirerà fuori. Ha una buona squadra, ha giocatori che possono portare a casa punti. Nicola rimane un ottimo allenatore anche se è inciampato nell'ultimo periodo, ma come tutti gli allenatori inciampano. Non ho dubbi che sia un allenatore che può portare il risultato a Salerno. E' animato da fede incrollabile. E' la prima qualità per un allenatore. E' qualcosa in più della passione.