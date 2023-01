Vittoria azzurra, gol di Osimhen, no gol e tabù Dybala, così le quote delle scommesse

Il match tra Napoli e Roma mette di fronte non solo due delle squadre più in forma del momento, ma anche due dei tecnici più vincenti dell’ultimo periodo. Spalletti ritrova la sua ex, ma può contare sull’imbattibilità tra le mura amiche: per questo per i betting analyst di Stanleybet.it la vittoria azzurra vale 1,73, quota che scende a 1,72 per William Hill, contro il successo giallorosso a 4,80 e il pari compresso tra 3,70 e 3,80. Grande equilibrio anche tra Under, a 1,83, e Over a 1,86, così come si bilanciano anche il Goal a 1,84 e il No Goal a 1,86, anche per via di una Roma che in campionato ha subito due soli gol in tutto gennaio, gli stessi incassati dagli azzurri. Una rete di Osimhen si gioca tra 2,10 e 2,20 mentre una doppietta, come contro la Juventus, sale a 7 volte la posta. Dybala deve sfatare un tabù: il primo gol in carriera nello stadio ora intitolato a Diego Armando Maradona vale infatti tra 3,75 e 4,20.

Fonte: CdS