Ultime Spezia – Per Gotti problemi in attacco, ma il mercato lo aiuterà

Per lo Spezia non è certo di inizio 2023 da ricordare, anzi. Se si esclude i 4 punti contro Atalanta e Torino, poi sono arrivate due sconfitte di fila contro Roma e Bologna. Per Luca Gotti le cattive notizie vengono tra infortuni e squalifiche. Oltre a Bastoni e Zurkowski, oltre al portiere Zoet, probabilmente saranno assenti contro il Napoli Moutinho e Kovalenko a centrocampo. In attacco certa l’assenza di Nzola e si aggiunge la squalifica di Gyasi. Per fortuna il mercato viene in soccorso del tecnico dei liguri. Infatti arriverà dalla Roma Shomurodov che in queste ore svolgerà le visite mediche e proverà a dare una mano, a cominciare dalla sfida del 5 Febbraio al “Picco” contro gli azzurri alle ore 12,30.

La Redazione