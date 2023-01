Tempestilli: “Su Osimhen non dovrà lavorarci solo Smalling!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex difensore ed ex dirigente della Roma: “Affrontare da Spalletti da avversario è sempre strano, con lui abbiamo condiviso tanti anni alla Roma. Con Luciano e il suo staff c’è ancora un ottimo rapporto, chiaro però che il mio tifo pende per la Roma che ho tatuato nel cuore (ride ndr). La gara col Napoli sarà difficilissima, entrambe vorranno fare risultato. Gli azzurri partono da un vantaggio enorme, ma i giallorossi vorranno fare punti per restare in scia del treno Champions. Dybala ora può essere l’uomo in più per la Roma, anche se il Napoli dovrà fare grossa attenzione ad Abraham che sembra finalmente tornato sui livelli dello scorso anno. E in tal senso spero che domenica la Roma possa dare un dispiacere a Luciano… Roma in corsa per lo Scudetto? Il calcio è imprevedibile, ma il distacco è immenso tra lei e il Napoli. Non è facile e non sarà facile rientrare nella corsa, ma di certo può competere contro chiunque. La Roma avrà imparato la lezione dell’andata, ma resta difficile immaginare che Osimhen se ne stia buono al ritorno. Non sarà compito solo di Smalling di limitarlo, ma dovrà lavorarci tutta la squadra. Un messaggio a Spalletti? Dopo la partita, qualsiasi sarà il risultato gli scriverò. Da dopo la gara con la Roma, gli auguro ogni bene possibile (ride ndr)”.

