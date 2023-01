SERIE B RISULTATI – Prosegue l’ottimo momento del Sud Tirol. Male Bari e Parma

Tra ieri sera e oggi si sono giocate le gare della ventiduesima giornata di serie B ad eccezione della sfida Ascoli-Palermo, per problemi di aereo per la squadra rosanero. Non sono mancati i risultati a sorpresa, come la sconfitta casalinga del Bari contro il Perugia e in trasferta del Parma a Cosenza. Prosegue l’ottimo momento del Sud Tirol che vince in casa contro la Reggina, mentre il Genoa non approfitta dei risultati e pareggia in casa contro il Pisa. Ecco tutti i risultati.

Factory della Comunicazione

RISULTATI

Cagliari – Spal 2-1 (ieri)

Bari – Perugia 0-2

Brescia – Como 0-1

Cosenza – Parma 1-0

Sudtirol – Reggina 2-1

Ternana – Modena 2-1

Venezia – Cittadella 1-1

Genoa – Pisa 0-0

Ascoli – Palermo (29/01, ore 14)

Frosinone – Benevento (29/01, ore 16.15)

CLASSIFICA

Frosinone 45*

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 35

Bari 33

Cagliari 32

Ternana 32

Pisa 31

Parma 30

Modena 28

Palermo 28*

Ascoli 26*

Como 26

Brescia 25

SPAL 24

Cittadella 24

Benevento 23*

Perugia 23

Venezia 21

Cosenza 21

*una gara in meno

La Redazione