SERIE B FEMMINILE – Raffaella Giuliano neo acquisto della Lazio Women

Il mio rientro in patria non poteva che cominciare dalla Capitale. Sono molto contenta ed orgogliosa di entrare a far parte di una società prestigiosa come la S.S. Lazio.

Factory della Comunicazione

Ringrazio la squadra per questa grande opportunità e Fabio Perfetti Estilo 10 – Football Management per avermi seguita e supportata in questo nuovo percorso.

Raffaella Giuliano neo acquisto della Lazio Women

La Redazione