SERIE B FEMMINILE – F. Veritti (Napoli): “Contro il Tavagnacco vogliamo riscattarci”

Federica Veritti sarà una delle ex di turno domani nelle fila del Napoli Femminile che sfiderà a Cercola, fischio di inizio alle ore 12, il Tavagnacco. Ultima fatica del girone di andata per le azzurre, che vogliono chiudere in bellezza dopo il ko contro il Cittadella. C’è da restare agganciati, infatti, alla Lazio capolista, distante appena due punti. “Si tratta di una partita importante – afferma Veritti – perché il Cittadella ci ha superato anche in classifica e noi intendiamo reagire prontamente davanti al nostro pubblico che ci sta accompagnando in questa avventura”. Diciannove le convocate da parte di mister Lipoff, tenendo conto che Di Bari è squalificata mentre Botta e Repetti si aggregheranno alla Prima era impegnata contro la Fiorentina. Veritti, rinforzo autunnale arrivata dalla Torres, si sta ritagliando il suo spazio nella retroguardia partenopea: “Sono friulana e cresciuta nel Tavagnacco, logico che domani per me sia una partita particolare. Debbo dire però che a Napoli mi sono sentita immediatamente a mio agio e ben accolta da questo gruppo il cui livello tecnico ed umano è molto alto”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile