SERIE A FEMMINILE – All’Inter il derby della “Madonnina”. Vittoria interna della Fiorentina

Questo pomeriggio per la serie A femminile c’era grande attesa per il derby Inter-A.c. Milan e il successo è andato alle nerazzurre per 1-4. Le reti per la squadra di Guarino sono state di Santi, doppietta di Chawinga e Karchouni, mentre per le rossonere a segno Piemonte. L’Inter bissa così il successo contro l’A.c. Milan dell’andata. Nell’altra sfida vittoria per 2-0 interna della Fiorentina contro il Pomigliano con la doppietta decisiva di Kajan.

Factory della Comunicazione

Risultati serie A femminile

Fiorentina-Pomigliano 2-0 (20′ e 69′ Kajan)

A.c. Milan-Inter 1-4 (2′ Santi, 15′ e 74′ Chawinga, 32′ Piemonte, 52′ Karchouni)

La Redazione