SERIE A – Empoli-Torino 2-2, primo gol per Luperto, ma che cuore granata

Questo pomeriggio al “Castellani” si è giocato per la ventesima giornata di campionato la sfida tra l’Empoli e il Torino. Inizio di gara molto equilibrata, dove palle gol non arrivano. I toscani, però al primo affondo passano in vantaggio con lo stacco di testa dell’ex Empoli Luperto. I padroni di casa prendono fiducia e sfiorano il raddoppio con Marin, parato da Milinkovic-Savic. Ad inizio ripresa la squadra granata sfiora il pari con l’ex Ricci che con un tacco volante coglie il palo. Vicario poi si supera sul tiro di Miranchiuk. L’Empoli però va sul 2-0 con la sassata dai 20 metri di Marin, resta immobile Milinkovic-Savic. Il finale di gara però è incredibile. Gli ospiti prima accorciano le distanze con l’ex Ricci, non bene Vicario, poi pareggia con un gran tiro di Sanabria. Nel finale i granata sfiorano i tre punti con il palo di Miranchiuk. Come si dice in questi casi mai sottovalutare il cuore granata.

Factory della Comunicazione

Empoli-Torino 2-2

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace (Dal 72 st Stojanovic); Akpa-Akpro (Dal 64 st Haas), Marin, Bandinelli (Dal 84 st Fazzini); Baldanzi (Dal 64 st Cambiaghi); Caputo, Satriano (Dal 72 st Bajrami). A disposizione: Angori, Bajrami, Cambiaghi, Degli Innocenti, Ekong, Fazzini, Guarino, Haas, Perisan, Pjaca, Stojanovic, Ujkani, Walukiewicz. Allenatore: Paolo Zanetti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bayeye (Dal 55 st Miranchuk), Linetty (Dal 46 st Lukic), Ricci, Vojvoda (Dal 85 st Ola Aina); Radonjic (Dal 55 st Singo), Vlasic; Seck (Dal 46 st Sanabria). A disposizione: Adopo, Aina, Fiorenza, Gemello, Gineitis, Khan, Karamoh, Lukic, Miranchuk, N’Guessan, Sanabria, Singo. Allenatore: Ivan Juric.

Reti: Luperto (E), Marin (E), Ricci (T), Sanabria (T)

Ammoniti: Akpa-Akpro, Bajrami.

A cura di Alessandro Sacco