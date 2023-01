Serie A – Cremonese/Inter 1-2, la ribalta Lautaro Martinez

Dopo il bellissimo gol di Okereke, che la piazza nel sette con un gran tiro a giro da fuori, portando la Cremonese in vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi riesce a rientrare in partita e la ribalta grazie alla doppietta dell’argentino Lautaro Martinez. L’Inter parte forte, ma, come detto, sono i padroni di casa a passare alla prima occasione. Il pareggio nerazzurro, ad opera del centravanti argentino, è quasi immediato, poi lo stesso centravanti nella ripresa riuscirà a ribaltarla, regalando i 3 punti all’ Inter e permettendole, per una notte, di posizionarsi al secondo posto in classifica, scavalcando il Milan; non cambia la musica per la Cremonese, ancora ultima ed ancora senza vittorie. Di seguito il tabellino del match:

Cremonese-Inter 1-2: 11’ p.t. Okereke (C), 21’ p.t. e 20’ s.t. Lautaro (I)

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (22’ s.t. Buonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti (15’ s.t. Afena-Gyan), Benassi, Valeri; Ciofani (14’ s.t. Dessers), Okereke (27’ s.t. Zanimacchia). All. Ballardini.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (21’ s.t. Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (21’ s.t. Gosens); Lautaro Martinez (31’ s.t. Correa), Dzeko (31’ s.t. Lukaku). All. Inzaghi

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 28’ p.t. Acerbi, 38’ p.t. Calhanoglu (I)