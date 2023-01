Rrahmani/Dybala: letture difensive giuste per fermare l’argentino

Sia Napoli e Roma vorranno portare a casa i tre punti domani nella gara per la ventesima giornata di campionato di Serie A, al Maradona in una partita che sarà sicuramente interessante dal punto di vista della qualità e del bel gioco. La difesa azzurra, nella fattispecie Amir Rrahmani, dovrà limitare le giocate giallorosse, in particolare quelle pungenti di Dybala, come scrive oggi Il Mattino.

“Dybala si muove intorno ad Abraham senza dare punti di riferimento, più basso e in appoggio al centravanti inglese oppure sulla stessa linea, agendo quindi sia da trequartista che da seconda punta. Come zona di campo di riferimento dovrebbe agire maggiormente sul centrosinistra della manovra offensiva giallorossa e quindi incrociarsi in prevalenza con Rrahmani, il difensore di centro destra della difesa a quattro di Spalletti. Importante per il centrale kosovaro sarà fare le letture preventive giuste, il modo migliore per bloccare sul nascere le giocate dell’argentino. Dybala è quello che più di tutti nella formazione di Mourinho riesce a creare la superiorità numerica. Questo 2023 cominciato in maniera molto positiva dai giallorossi si spiega in buona parte con il ritorno dell’argentino tra i titolari dopo l’infortunio che lo tenne fuori a lungo. Il rendimento della Joya è stato fondamentale per la forza offensiva della Roma ed importantissimo è stato anche quello di Rrahmani per la solidità difensiva del Napoli, la squadra che con 14 gol al passivo è quella meno battuta della serie A”. Fonte: Il Mattino