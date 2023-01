R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Tavecchio? Un episodio mi è rimasto impresso. Spalletti non si snaturerà neanche domani sera”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La morte di Carlo Tavecchio ovviamente ci ha lasciato tutti senza parole. Lui è stato un personaggio che ha diviso l’opinione pubblica, ma aveva una forte personalità. Le sue dimissioni per il mancato approdo ai Mondiali, insieme a Giampiero Ventura lo hanno certamente messo in risalto, visto che non sempre ciò accade. Napoli-Roma? Conoscendo Spalletti lui non snaturerà a livello tattico la squadra, mentre Mourinho punterà sulla fisicità e chiudere le nostre fonti di gioco, per tenere la gara in bilico. Su Elmas credo che sia un calciatore che il mister difficilmente farà a meno. La mia sensazione è che potrebbe giocare al posto di Politano a sinistra, anche per cercare di sbloccare Zielinski in zona gol, magari contro i giallorossi. Il distacco degli azzurri ha di solito sempre il classico 50 e 50, ma penso che nessuno si aspettava questa maturità della squadra anche contro le piccole. Indubbiamente Milan e Inter stanno deludendo le attese, però la forza dei partenopei è quella di dare tutto in campo ed ora non va gestito il vantaggio e tenere alta la concentrazione”.

