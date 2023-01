Napoli, sfuma definitivamente Ounahi? Un club di Ligue 1 vicinissimo al marocchino

OUNAHI, MARSIGLIA A UN PASSO

Factory della Comunicazione

Azzedine Ounahi è a un passo dal Marsiglia, che è piombato sul talento marocchino, grande protagonista ai mondiali in Qatar, voce insistente rimbalzata ieri dalla Francia: l’Om, dopo l’accelerata del Torino per Ilic del Verona, si è lanciato con decisione sul fantasista dell’Angers, seguito anche dal Napoli come possibile operazione di mercato per giugno prossimo e dal Leeds, formazione di Premier League. Il Marsiglia è pronto a chiudere l’affare subito perché ha bisogno di un rinforzo nell’immediato: formulata l’offerta all’Angers (sarebbe di 10 milioni più un’alta percentuale sulla rivendita) ed è pronto un contratto di quattro anni e mezzo a Ounahi fino al 30 giugno 2027. Giornata calda quella di ieri: ore decisive per chiudere ufficialmente l’operazione.

Il Mattino