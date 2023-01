Napoli-Roma, le ultime di formazione: dubbio a centrocampo per Spalletti. Kvara torna titolare

L’edizione odierna de Il Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti di formazione in vista di Napoli-Roma:

Kvaratskhelia titolare contro la Roma. L’attaccante georgiano torna in campo dal primo minuto dopo aver saltato il derby contro la Salernitana per l’influenza dei giorni precedenti che l’aveva debilitato. In questa settimana si è allenato regolarmente, sta bene e formerà il tridente d’attacco con Osimhen e Politano.

Contro la Juve, nell’ultimo match giocato al Maradona fu un grande protagonista con un gol e l’assist fantastico a Osimhen e punterà a fare la differenza anche contro la Roma di Mourinho che con 16 gol al passivo è la quarta difesa meno battuta del campionato.

Il dubbio si sposta a centrocampo dove Elmas è in corsa per una maglia con Zielinski. Il macedone attraversa un ottimo momento di forma e lo ha confermato anche contro la Salernitana, dopo le buone prestazioni offerte contro Juventus e Sampdoria.

Può toccare a lui giocare quindi, dal primo minuto nella partitissima di domani sera contro la Roma con oltre 50mila spettatori al Maradona (match che sarà trasmesso in tutto il mondo dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Africa all’Asia, dall’Europa al Sudamerica).Il ballottaggio è con Zielinski che invece contro la Salernitana non è apparso al top. Elmas è un vero e proprio jolly del Napoli che Spalletti ha impiegato in ruoli diversi, da esterno sinistro d’attacco, ma anche sulla destra del tridente offensivo oppure da mezzala di centrocampo sia su un lato che sull’altro.

E soprattutto il macedone è riuscito sempre a dare un contributo importante sia quando è partito dall’inizio sia quando è stato lanciato dal tecnico a gara in corso: attacca e difende ed è prezioso anche per l’equilibrio tattico del Napoli. Finora per lui un’ottima stagione impreziosita anche da 5 gol.

Fonte: Il Mattino