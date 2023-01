Mourinho: “Volevo Kim al Tottenham, e lui avrebbe detto sì agli Spurs”

Domani il Napoli affronterà la Roma al Maradona per la ventesima giornata di campionato di Serie A, ed è subito sfida fra Spalletti e Mourinho. Quest’ultimo in conferenza stampa ha svelato un retroscena sul difensore azzurro Kim Min-jae. «Il Napoli ha tanti bravi giocatori, uno lo volevo prendere anche io al Tottenham. Ci ho parlato più volte su Face Time in quelle settimane. Costava dieci milioni, ma non sono stato aiutato, il Tottenham ne offrì 5: in quel momento non poteva spendere soldi. E lui avrebbe voluto dire sì agli Spurs».

